Zelenskõi: Ukraina naaseb Donbassi

«Donbass on praegu peaaegu hävitatud Vene löökidega, laastatud. Uhke ja kuulsusrikas Ukraina Donetsk on Vene okupatsioonis alandatud, röövitud,» ütles Zelenskõi traditsioonilises videopöördumises.

«Just seda hakkab sümboliseerima meie Ukraina lipp, kui me heiskame selle Donetskis, Gorlivkas, Mariupolis, kõikides Donbassi ja Aasovi mere linnades, kõikides rajoonides, mis on Vene okupatsiooni all: Harkivi, Zaporižžja, Hersoni piirkonnas. Ja kindlasti - Krimmis. Ukraina mäletab kõike,» ütles ta.