Jätkuvalt näeb uudistes infokilde sellest, kuidas Venemaa liigutab uut armeekorpust Krimmi kaudu Lõuna-Ukrainasse ja õhus on küsimus, kas see muudab jõudude tasakaalu. Korpuse nominaalsuuruseks on 15 000 võitlejat, kuid Venemaa õnnestus kokku kraapida 10 000 ja nüüd liigutatakse seda täiskomplekteerimist ära ootamata rindele.