Vähehaaval hakkab abi jõudma nende enam kui 33 miljoni inimesi, kes on Pakistanis saanud kannatada mussoonvihamadest põhjustatud tulvades – kokku on üleujutustes hukkunud üle tuhande inimese, kuid arvatavasti ohvrite arv kasvab veel oluliselt, sest paljud asulad on seni ära lõigatud.

«Ma pole nii ulatuslikku hävingut varem näinud, mul on väga raske seda sõnadesse panna… see on kõikehaarav,» ütles Reutersile Pakistani välisminister Bilawal Bhutto-Zardari, kelle sõnul on minema pühitud ka suur osa inimestele eluliselt olulisest põllusaagist.