EL plaanib peatada viisalihtsustuslepingu Venemaaga

Meede, mis võib liikmesriikide heakskiidu korral jõustuda oktoobris, ei kujuta endast turismiviisade ametlikku keelamist, mida on nõudnud osa Venemaa naaberriike EL-is.

Samas raskendaks see reisiloa saamist ja aeglustaks Euroopasse reisivate venelaste voolu, suurendades seeläbi Moskva rahvusvahelist isolatsiooni.

Euroopa Liit on juba peatanud viisalihtsustuse Vene ametnike delegatsioonidele ja ärijuhtidele, kuid nüüd laiendataks seda meedet lühiajalistele visiitidele.

Eesti, Läti, Leedu, Soome ja Poola on nõudnud, et Brüssel keelaks Vene turistidele viisade väljastamise täielikult. Mõned riigid, eriti Saksamaa, on sellele aga vastu.