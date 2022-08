Tormijooksus Bagdadi valitsushoonele lasti maha 12 ja sai viga 270 inimest

Iraagi sõjavägi kuulutas välja üleriigilise liikumiskeelu ning ÜRO missioon riigis kutsus vaoshoitusele pärast seda, kui sadristid tungisid turvatsoonis valitsushoonesse pärast nende liidri teadet, et kavatseb poliitilise tegevuse lõpetada.

Mõni tund varem teatas Sadr, et loobub edaspidi poliitikas osalemisest, seda pärast ligi aasta pikkust poliitilist patiseisu, mis on toonud kaasa valitsuseta riigi.

«Olen otsustanud, et ei topi oma nina poliitilistesse asjadesse. Sestap annan ma nüüd teada oma lõplikust pensionile jäämisest,» ütles Sadr, kes on olnud juhtfiguur sõjast kistud Iraagi poliitmaastikul, ehkki ta ise ei ole ühtegi valitsusametit pidanud.

Ta tegi avalduse Twitteris, kus lisas, et kõik institutsioonid, mis on seotud tema sadristliku liikumisega, suletakse, välja arvatud tema 1999. aastal mõrvatud isa mausoleum ja veel mõned pärandhooned.

Kaks päeva tagasi ütles ta, et kõik osapooled, seal hulgas tema oma partei, peaksid loobuma kohtadest valitsuses, eesmärgiga aidata lõpetada pikki kuid kestnud poliitkriis.

Pärast mulluseid valimisi oktoobris on poliitiline ummikseis jätnud riigi valitsuseta, peaministri ja presidendita, seoses fraktsioonidevaheliste erimeelsustega, kuidas moodustada võimuliit.

Sadr ja tema toetajad on kutsunud parlamenti laiali saatma ja uusi valimisi korraldama, ent laupäeval ütles ta, et see pole «nii oluline».