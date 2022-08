Läti kaitseministeerium: valmistume Venemaa surveks, aga mitte sõjaks

Kommenteerides Ukraina presidendikantselei nõuniku Oleksi Arestovõtši sõnu, et Läti rahvas peaks hakkama elama mõttega, et sõda tuleb, ning vaid sel juhul on võimalik hakata ette valmistama ülimalt professionaalset ja võimekat relvajõudu, ütles Pabriks, et usutlusest Arestovõtšiga oli palju kasu, sest oluline on aru saada, mida ukrainlased arvavad.

«Loomulikult on kaitseväe ja kaitseministeeriumi peamine seisukoht, et me ei saa välistada agressiivse riigi rünnakut. Nende ohjeldamiseks valmistume kõikvõimalikeks ootamatusteks. Arestovõtši jutu pärast ei tohiks paanikasse sattuda. Ta hoiatab meid selle eest, mis on Venemaa ja me mõistame, mis Venemaa on, et lähiaastatel on ta agressiivne. Oleme valmis ja seda ei ole vaja karta,» ütles Pabriks.