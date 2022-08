ÜK välisminister: Hiina ja Venemaa on meile võrdselt suureks ohuks

Truss plaanib Pekingile karmimat lähenemist ja välisministri liitlaste sõnul tõstetakse Hiina Venemaaga sarnasesse staatusesse, keda määratletakse kui «teravdatud ohtu» Suurbritannia julgeolekule, kirjutab The Guardian.

«Hiina suhtes on vaja nüansirikkamat seisukohta, erinevalt Suurbritannia seisukohast Venemaa suhtes,» selgitas Trussi seisukohale vastuseks endine riikliku julgeoleku nõunik Peter Ricketts. «Me peame olema väga valvsad julgeoleku ja väga karmid inimõiguste suhtes, aga säilitama suutlikkuse kaubelda ühe maailma suurima ja jõulisema turuga,» nentis Ricketts.

«Tahaksin Briti poliitikutele soovitada lõpetada igal sammul Hiinast rääkimine ja niinimetatud Hiina ohuteooria propageerimise,» ütles Hiina välisministeeriumi pressiesindaja vastuseks ja lisas, et «see on vastutustundetu jutt ja ei lahenda Suurbritannia enda probleeme.»

Suurbritannia välisministri eesmärk kuulutada Hiina ohuks on eesmärk ohjeldada rahandusministeeriumi jõupingutusi majandussidemete tugevdamiseks Pekingiga, kirjutab The Times. Trussi rivaal peaministriametile Rishi Sunak on endine rahandusminister, kes Briti meedia väitel tegeles potentsiaalsete kaubanduslepete väljatöötamisega Hiina Rahvavabariigis.