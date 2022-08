ÜLEVAADE ⟩ Mürsurahe ümbritseb Euroopa suurimat tuumajaama

Ukrainas Enerhodari linna külje all asuva Zaporižžja tuumajaama lähedased asulad, laskemoonalaod ja Vene sõjaväebaas on viimastel päevadel olnud tiheda tule all. Ohust hoolimata võtab sel nädalal Zaporižžjasse ette retke Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) meeskond, et hinnata olukorda lahingute tulipunkti sattunud tuumajaamas.