ÜLEVAADE ⟩ Ukraina teatas vastupealetungi alustamisest riigi lõunaosas

«Ukrainal on suurepärane võimalus [raketisüsteemi] HIMARSi abiga territoorium tagasi võita. Peaaegu kõik suured sillad Hersonis on juba hävitatud – Vene sõjavägi on lõigatud ära relvade ja isikkooseisu varudest Krimmis,» kirjutas Kahhovka väejuhatus.