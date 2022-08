Hiina võttis seoses pangandusskandaaliga kinni üle 230 kahtlusaluse

Hiina keskosas asuvas Henani provintsis peatas aprillis neli panka sularaha väljastamise, kui järelevalveorganid asusid uurima rikkumisi juhtimises. See samm põhjustas sadade tuhandete klientide kontode külmutamise ja tõi kaasa protestid, mis lõppesid vahel ka vägivallaga.

Politsei ütles esmaspäeval, et on seoses skandaaliga kinni võtnud 234 inimest ning kõrvale kanditud summade tagasisaamisel on tehtud «märkimisväärseid edusamme».