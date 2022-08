VEREVALAMINE ⟩ Iraan sulges piiri rahutuste küüsis Iraagiga ja Bagdadiga katkes lennuühendus

Vähemalt 23 inimest on saanud surma ja üle 380 vigastada rahutustes, mis puhkesid pärast seda, kui mõjukas šiiavaimulik Moqtada al-Sadri teatas eile, et lahkub poliitikast. Meedikute teatel on neil tulnud tohterdada nii kuulihaavu kui ka pisargaasi põhjustatud vigastusi, vahendas AFP.