Juuli lõpus sõlmitud kokkulepe on võimaldanud Ukrainal taas alustada viljatarnetega pärast seda, kui Venemaa alustas täiemahulist sõjalist sissetungi Ukrainasse 24. veebruaril.

Ministeerium täpsustas, et ainuüksi täna on Ukraina sadamatest lahkunud kuus laeva, lastiks 183 000 tonni põllumajandussaadusi. Ukraina viljakauplejate sõnul eksporditakse enim maisi, mis on seni moodustanud 62 protsenti tarnetest, vahendab Reuters.