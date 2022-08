Läti valitsus ütles üles piiriülese koostöölepingu Valgevenega

Keskkonnakaitse ja regionaalarengu ministeeriumi selgitusel jõustus leping 1998. aastal ja see määratles Läti haldusüksused, mille suhtes see kehtis. Leping pidi edendama omavalitsuste piiriülest koostööd.

Arvestades, et Venemaa käivitas sõjalise sissetungi Ukrainasse ja Valgevene toetas seda, on lepingu lõpetamine vastumeede agressioonile. Ministeeriumi selgituse kohaselt on rahvusvahelise õiguse alusel igal riigil õigus rakendada meetmeid teise riigi vastu, mis rikub oma kohustusi rahvusvahelise üldsuse ees.