Ukraina vastupealetung lõunarindel tõi kaasa ägedaid lahinguid

Olukorras, kus sõjategevus idarindel Donbassis on suuresti toppama jäänud, on analüütikud juba mitu nädalat öelnud, et lahingutegevus liigub enne talve tulekut suure tõenäosusega lõunarindele, kust ukrainlased püüavad venelasi välja tõrjuda.