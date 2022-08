Leedu lubab jätkata migrantide üle piiri surumist

Leedu jätkab üle piiri surumise poliitikaga, mida Vilnius on seni rakendanud ebaseaduslike sisserändajate vastu, sõnas peaminister Ingrida Šimonytė, lisades, et riigil tuleb selle tarvis teha «palju tööd,» et viia vastavad õigusaktid kooskõlla ELi seadustega.