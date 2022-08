Prantsusmaale põgenenud Vene dessantväelane rääkis kaosest armees

«Kui kuulsin, et kõrgemalolijad nõudsid mulle 15-aastase vangistuse määramist libauudiste eest, mõistsin, et ma ei jõuaks siin kuhugi ning et mu advokaadid ei suudaks teha midagi minu jaoks Venemaal,» ütles Filatjev AFP-le asüülitaotlejate ootamisalal Pariisi Charles de Gaulle' lennujaamas.