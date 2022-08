ÜLEVAADE ⟩ Hersonis on pinnas vastupealetungiks soodne

Ukraina presidendi nõunik Oleksi Arestovõtš kinnitas eile, et esmaspäeval alanud vastupealetungi käigus suutsid Ukraina relvajõud mitmes kohas murda läbi Hersoni linna lähedal asuvatest vaenlase kaitseliinidest. Kuid Arestovõtš hoiatas liiga kõrgete ootuste eest, öeldes, et tegu on aeglase operatsiooniga.