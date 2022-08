Zelenskõi: Venemaa jätkab Zaporižžja tuumajaama ümbruse ründamist

Euroopa suurim tuumajaam on olnud Vene vägede kontrolli all alates märtsi algusest.

«Ma loodan, et IAEA meeskond saab alustada oma tööd,» ütles ta ja lisas, et olukord tuumajaamas on äärmiselt kurjakuulutav.

«See on tähtis missioon ja me teeme kõik selleks, et see saaks toimuda turvaliselt ja töötada täismahus.»