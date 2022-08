Londoni linnapea: metroopileti hind võib kallineda, teenus väheneda

Transport for London (TfL), mis hoiab käigus ka metrood, teatas, et valitsus nõustus eraldama kuni 2024. aasta märtsini toetuseks 1,2 miljardit naela (1,4 miljardit eurot).

Leiboristist linnapea Khan aga ütles, et kokkulepe konservatiivse valitsusega tähendab ikkagi 740 miljoni naela (860,7 miljoni euro) suurust eelarveauku ning kaalumisel on piletihinna tõstmine ja teenuste kärpimine.

Valitsus on eraldanud TfL-ile, mis korraldab pealinnas ka bussi- ja maapealset rongiteenust, miljardeid naelu erakorralist abi alates 2020. aasta märtsist, mil Ühendkuningriik läks koroonapandeemia tõttu lukku.

Transpordiminister Grant Shapps ütles, et uus rahastamiskokkulepe näitab valitsuse "vankumatut panustamist Londonisse ja transpordivõrku, millest see sõltub", kuid lisas, et ministrid "peavad olema õiglased maksumaksjate suhtes kogu riigis".