IAEA esindus alustas Kiievist sõitu Zaporižžja tuumajaama

«Olen tõesti äärmiselt teadlik selle hetke asjakohasusest, ent me oleme valmis. IAEA on valmis. Anname ülevaate missiooni järel. Me veedame seal mitu päeva,» lisas ta.

Grossiga teisipäeval kohtunud president Volodõmõr Zelenskõi ütles, et ta on «väga tänulik» külaskäigu eest ja hoiatas, et olukord jaama ümbruses on «äärmiselt kurjakuulutav».