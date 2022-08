Jaapani peaminister: võimuerakond katkestab sidemed ühendamiskirikuga

Jaapani peaminister Fumio Kishida lahkub kolmapäeval pressikonverentsilt, millel ta teatas, et võimuerakond katkestab sidemed ühendamiskirikuga.

Jaapani peaminister Fumio Kishida teatas kolmapäeval, et tema valitseva erakonna liikmed on katkestanud sidemed ühendamiskirikuga, mis on viimasel ajal sattunud teravdatud tähelepanu alla pärast endise valitsusjuhi Shinzo Abe mõrvamist.