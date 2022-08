IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Ukraina on Hersonis Vene okupantide jalgealuse kuumaks ajanud

Statistilised numbrid näitavad aktiivset lahingutegevust ning tehnika ja suurtükkide numbrid viitavad sellele, et vene okupandid peaks maa-alasid kaotama. Neid kaudseid oletusi pole võimalik hetkel veel konkreetsete asulate täpsusega kinnitada, aga trend paistab Ukraina jaoks positiivne. Lennukite puudumine viitab, et väga massiivset õhutoetust vene okupantidel ilmselt pole ja see on seletatav ukrainlaste varasemate löökidega õhukaitse ja Krimmi lennuväljade pihta.