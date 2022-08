Meedia: Saksa ametnikke kahtlustatakse Venemaa heaks luuramises

Ministeeriumi kõneisik keeldus juhtumit kommenteerimast, kuid ütles, et ministeeriumi uus juhtkond on «täielikult ümber pööranud Vene-meelse poliitika, mida aeti valitsuse vahetuseni» detsembris.

Saksamaa on võtnud eesmärgiks vähendada sõltuvust Venemaa energiast ja majandusministeerium on poliitikamuutuse peamine elluviija.

Lähemal uurimisel selgus, et üks neist oli õppinud Venemaal. Ajalehele teadaolevalt öeldi ametnikel olevat «emotsionaalne side Venemaaga», kuid kindlaid tõendeid luuramise või korruptsiooni kohta võimudel veel ei ole.

Saksamaad on raputanud viimastel aastatel mitu Venemaaga seotud luureskandaali.

Kõige hiljutisem neist puudutas teadet, et Vene luureteenistused on nuhkinud Ukraina sõdurite järele, kes said Saksamaal väljaõpet Lääne relvade kasutamiseks.