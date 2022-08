Kliimaminister: kolmandik Pakistanist on vee all

«Me näeme täielikku hävingut – sadu tuhandeid kokkuvarisenud maju, tuhanded inimesed on vigastatud, on selge, et tegemist on tohutu humanitaar- ja kliimahädaolukorraga,» vahendas CNN heategevusorganisatsiooni Save the Children Pakistani esindaja Khuram Gondali sõnu ning lisas, et paljud ümberasustatud üleujutusohvrid elavad sõprade ja sugulaste juures või lihtsalt lageda taeva all.