EL-i ministrid nõustusid peatama viisalihtsustuslepingu Venemaaga

«Oleme näinud Venemaalt naaberriikidesse piiriületuste arvu olulist kasvu, see on muutumas turvariskiks,» selgitas Borrell.

Ministrid olid Prahas üksmeelel, et Venemaaga ei saa enam läbi käia «nagu vanasti» ning et leping tuleks täielikult peatada, ütles Borrell.

Leppe peatamine teeb Vene kodanikele Schengeni viisa saamise raskemaks ja see hakkab võtma rohkem aega, märkis ta.

Samas lisas Borrell, et mis tahes meetmed peavad vastama EL-i Schengeni ala reeglitele ja on oluline, et Vene kodanikuühiskonna liikmed saaksid endiselt blokki siseneda.