IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Venemaa tegevust iseloomustab Tšernomõrdini ütlus: «tahtsime paremini, aga välja tuli, nagu alati»

Kooliaasta algab Ukrainas siiski ärevalt. Kontaktõpe on võimalik vaid nendes koolimajades, kus on olemas varjendid õhuhäire puhuks. Lastele soovitatakse kooli kaasa panna vesi, mingi hulk esmatarbe vahendeid, infoleht vanemate andmetega ja väiksematel ka kaisuloom, kuna võib juhtuda, et kestva õhuhäire tõttu ei saa koheselt koju tagasi pöörduda. See saab olema väga suur katsumus nii koolidele, kui ka vanematele, kes oma lapsi igal hommikul kooli saadavad, lootuses, et nad on turvalises kohas. Mõelgem sellele teadmiste päeval.