Alaska ainsa koha USA esindajatekojas võitis põlisrahva esindaja

Peltola, kes tähistas eile 49. sünnipäeva, on yup'iki põlisrahva liige. Ta on ka esimene naine, kes on valitud Alaska osariigist USA esindajatekotta. «Arvan, et teist sellist sünnipäeva nagu täna ei saa olema,» ütles ta oma võitu kommenteerides.