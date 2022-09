Taiwan lasi Hiina ranniku lähedal alla drooni

See on esimene kord, kui Taiwani sõjavägi on Pekingi ja Taipei üle aastakümnete teravaimaks kujunenud pingete käigus drooni alla tulistanud.

Kaitseministeeriumi teatel sisenes väike tsiviildroon piirangutsooni Shiyu saarekese lähedal, mis asub Mandri-Hiina ja Taiwanile kuuluvate Kinmeni saarte vahel.

Kinmen asub Hiina rannikust vaid mõne miili kaugusel ja Taiwan on viimase kahe nädala jooksul teatanud vahejuhtumitest, kus väikedroonid on hõljunud sõdurite eelpostide kohal. Nii Taiwani kui ka Hiina sotsiaalmeedias on levinud selle kohta ka videod, millest ühel on näha, kuidas Taiwani sõdurid loobivad drooni kividega, et selle lähenemist tõrjuda.

Taiwani sõjaväejuhid ja ka president Tsai Ing-wen hoiatasid sel nädalal, et lahkumishoiatust eiravate droonide pihta võidakse avada tuli.

Hiina välisministeeriumi kõneisik Zhao Lijian ütles esmaspäeval, et kuna droonid lendavad igal juhul Hiina territooriumil, ei ole mingit põhjust selle ümber kära teha.

Hiina rikkus Taiwani õhuruumi augustis rekordarv kordi. Rohkem kui 440 sõjalennukit sisenes augustikuul riigi õhukaitsevööndisse. Pärast USA esindajatekoja spiikri Nancy Pelosi Taiwani-visiiti 2. augustil sattus Peking raevu ning saatis sõjalaevad, raketid ja hävituslennukid Taiwani ümbritsevatesse vetesse ja taevasse, Hiina seni suurimale ja agressiivseimale õppusele alates 1990ndate keskpaigast.

Taiwan elab pidevas Hiina sissetungi kartuses, kuna Pekingi arvates on isevalitsuslik demokraatlik saar Hiina territooriumi osas, mis võetakse vajadusel kasvõi jõuga tagasi.

Droonilennud Kinmeni kohal on sagenenud seoses Pekingi jõudemonstratsiooniga, mis järgnes USA esindajatekoja spiikri Nancy Pelosi eelmisel kuul toimunud Taiwani-visiidile. Kuna Kinmen asub Hiina mandriosale väga lähedal, saavad ka tsiviilelanikud kommertsdroone nii kaugele lennutada.