Nausėda: Vene turismi piirangute küsimuses on Euroopa Komisjon meie poolel

Riigipea sõnul arutas ta neid küsimusi üleeile Kopenhaagenis EK presidendi Ursula von der Leyeniga.

«Nad on meie poolel ja see on väga hea märk. Sest kui ta (EK juht - BNS) asus Ukraina kandidaadistaatust toetama, saime sellest mäest lõpuks üle ja mure oli lahendatud,» ütles president neljapäeval ajakirjanikele.

EL-i välisministrid leppisid eile kokku 2007. aasta kokkulepe, mis muutis venelaste jaoks lihtsamaks blokki reisimiseks viisade hankimise, peatamises.

See meede ei tähenda turistiviisade ametlikku keelamist, mida on nõudnud mõned Venemaa EL-i naabrid, seal hulgas Leedu.

Ministrid leppisid kokku, et üksikud riigid võivad võtta riiklikul tasandil meetmeid, et piirata juurdepääsu Euroopa Liitu, kuni see on kooskõlas ühise Schengeni reisiruumi reeglitega.

Nausėda sõnul võidakse EL-i piirangute alla sattuvate venelastega seotud küsimuste lahendamiseks muuta Schengeni koodeksit.

«Kõiki reeglid luuakse, muudetakse. Ka Schengeni ala reegleid saab muuta,» ütles president.

Ta ütles, et mõistab mõne riigi vastumeelsust piirata venelaste võimalusi saada Euroopa turistiviisasid, kuid rõhutas, et see on lühinägelik lähenemine raha teenimise eesmärgil agressorriigilt, kus agressiooni toetab märkimisväärne osa ühiskonnast.

«Peaks olema teatud tagajärjed, mida tunneksid mitte ainult viis-seitse oligarhi, [..] vaid laiem ühiskonnaosa,» lisas Nausėda.