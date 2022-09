Macron püüab õigustada dialoogi Venemaaga

Macron on helistanud pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale korduvalt president Vladimir Putinile, kuid riigipeade viimasest vestlusest 19. augustil on juba tükk aega mööda läinud.

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan seevastu, kellega Macronil ei ole kõige paremad suhted, on etendanud aktiivselt vahendajarolli ning kohtunud isiklikult nii Putini kui Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga.

«Kes tahab, et Türgi oleks ainuke suurriik, kes jätkuvalt räägib Venemaaga?» küsis president Prantsuse suursaadikutega kohtudes.

«Me ei tohi anda järele mis tahes vormis võltsmoraalile, mis teeb meid jõuetuks,» lisas ta. «Diplomaadi ülesanne on rääkida kõigiga, eriti inimestega, kellega me ei nõustu. Ja seda me liitlastega koordineerides jätkuvalt teemegi.»