Vene rakettide eest põiklev ÜRO esindus pääses tuumajaama

«Sõjaline aktiivsus on suurenenud, sealhulgas täna hommikul, kuni väga hiljuti, mõni minut tagasi... aga plusse ja miinuseid kaaludes ning olles juba kaugele jõudnud, me ei peatu,» vahendas Reuters Grossi sõnu ning lisas, et rahvusvahelise meeskond seisab silmitsi riskidega hetkel, kui nad lahkuvad Ukraina sõjaväe kaitse alt, vahendas CNN.

«Me läheme sõjatsooni, me läheme okupeeritud territooriumile ja see nõuab selgesõnalisi tagatisi mitte ainult Vene Föderatsioonilt, vaid ka Ukraina Vabariigilt ja me oleme suutnud selle tagada,» ütles Grossi CNN-ile ja lisas, et 14-liikmeline IAEA meeskond loodab jaama luua püsiva missiooni, mida juhivad Ukraina tehnikud.