HRW: Vene sõjaväelased küüditavad Ukraina tsiviilelanikke

Küüditamine on tõsine sõjaseaduste rikkumine, mis võib küündida sõjakuritegude ja inimsusvastaste kuritegudeni, ütles HRW.

Organisatsioon vestles 54 Venemaale läinud inimesega või inimestega, kes tundsid kedagi, kes on sinna läinud. Mõned neist olid aidanud ukrainlasi, kes püüdsid pärast Vene väe Ukrainasse tungimist Venemaalt põgeneda.

«Muidugi oleksime me kasutanud võimalust Ukrainasse minna, kui oleksime saanud,» ütles üks Mariupolist ära viidud naine HRW-le. «Aga meil ei olnud mingit valikut, mingit võimalust Ukraina aladele minna,» lisas ta.

«Ukraina tsiviilelanikke ei tohi jätta muu võimaluseta kui minna Venemaale,» ütles Human Rights Watchi kriisi- ja konfliktiuurija Belkis Wille, kes on üks raporti autoreist.

Teel Venemaa kontrolli all olevatele aladele tuli ukrainlastel läbi teha kohustuslik julgeolekuläbivaatus ehk «filtratsioon», mis seisnes biomeetriliste andmete ja sõrmejälgede võtmises, keha ja isiklike asjade läbiotsimises.

Filtratsiooniprotsess sellises ulatuses ja süstemaatliselt on karistav ja solvav, leiab HRW. Sel ei ole juriidilist põhjendust ning see on selge privaatsuse rikkumine.