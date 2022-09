Hodorkovski, Kasparov: ärge keelake viisasid venelastele täielikult

Neljapäeval Leedus toimunud Vaba Venemaa kongressi üritusel ütles Hodorkovski, et see küsimus määrab ka selle, millises suunas Venemaa liigub pärast president Vladimir Putini režiimi kokkuvarisemist ja «kas ta siseneb uude ülalt dikteeritud ülitsentraliseeritud vaenlase otsimise ringi.»

«See sõltub suuresti sellest, milline eeskuju on noore vene põlvkonna silme ees. Et see näide oleks euroopalik, peame selle põlvkonnaga koostööd tegema. Ja seetõttu reageerisime nii teravalt avaldustele sotsiaalsete, kultuuriliste ja igasuguste muude sidemete katkemise kohta Venemaa ühiskonnaga, mida lühidalt nimetatakse »viisaküsimuseks«,» ütles Hodorkovski.