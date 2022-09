WSJ: Ukraina vastupealetung edeneb vaatamata ägedale vastupanule ja kaotustele

Ukraina üksused, mis tungivad lõunas vastupealetungi käigus Hersoni suunas, on rünnakus osalevate Ukraina sõdurite sõnul hõivanud alasid, mis on Venemaa poolt juba mitu kuud olnud okupeeritud. Venelaste vastupanu on aga suur ning võitlused piirkonnas on äärmiselt ägedad.