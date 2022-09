Venemaa alustas Kaug-Idas suuri sõjaväeõppusi

Osalejate hulgas on mitu Venemaa naaberriiki, aga ka Süüria, India ja Hiina.

Hiina kaitseministeerium kinnitas augustis, et võtab osa, ehkki ei täpsustanud, kui palju sõjaväelasi ta kohale saadab.

Peking rõhutas, et nende osalemine ühisõppustel ei ole seotud «hetke rahvusvahelise ja regionaalse olukorraga», viidates sellega peamiselt Venemaa agressioonisõjale Ukrainas ja pingetele Taiwani ümber.

Alates Venemaa sissetungist Ukrainasse 24. veebruaril, on Moskva püüdnud tihendada sidemeid paljude riikidega nii Aafrikas, Lõuna-Ameerikas kui Aasias, eriti aga süvendanud strateegilist partnerlust Hiinaga.

Moskva avaldas oodatult täielikku solidaarsust Pekingiga augusti alguses, kui Taiwani ehk Hiina Vabariiki külastas USA esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi. See ajas mõistagi raevu Hiina, mis peab iseseisvat saareriiki oma territooriumiks ning on korduvalt öelnud, et võtab ühel päeval selle tagasi kas või jõuga. Nii korraldaski Peking vastuseks Pelosi visiidile seninägematu ulatusega sõjaväelised õppused.