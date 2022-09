JAANUS PIIRSALU ⟩ Ivan Safronov – sündinud ajakirjanik, kelle elu FSB tahab hävitada

Ametnikega ja üldse vähegi kõrgemal positsioonil inimestega oli mul tollal Moskvas raske kontakti saada, sest neile oli Eesti ajakirjanik kolmandajärguline tegelane. Kuni 2010ndate keskpaigani töötas Moskvas väga palju välisajakirjanikke. Ametnike ja muude allikate (kuigi oli ka erandeid) jaoks oli huvitavam ja tähtsam suhelda laiema levikuga meediaga, kui oli seda eestikeelne ajakirjandus. Nii jäidki taustateadmiste korjamiseks üle peamiselt hästiinformeeritud ajakirjanikud ja Moskva arvukate mõttekodade analüütikud.

Ma igaks juhuks ei hakka kirjutama, kas ja kui palju Ivan mind aitas, aga õlut sai temaga vahel joodud. Ivan on üks mu sellistest kolleegidest, kelle kohta võib öelda, et ta on ajakirjanikuks sündinud. Meil on üsna sarnased põhimõtted. Näiteks leidsime ühise keele selles, et hea ajakirjanik saab korraga olla vaid ajakirjanik, mitte ei ole seejuures veel võitlev opositsionäär või inimõiguste kaitsja või heategevusaktivist või mingi muu aktivist jne. Kui tahad olla keegi neist, siis ära ole ajakirjanik. Nendest vestlustes tuli ka selgelt välja, et suuremat oma riigi patriooti annab otsida, kuigi Ivan polnud nõus paljude asjadega, mis Venemaal toimusid.

Safronovile otsuse langetamise päevast, 5. septembrist 2022 saab Venemaa professionaalse ajakirjanduse matusekuupäev.

FSB sai väga hästi aru, et Moskva pärisajakirjanike paikapanemiseks tuli välja valida keegi, keda ajakirjanikud ise hindavad tema kõrge professionaalsuse pärast. Ivan Safronovi suhtes algatati kriminaalasi, teda hoitakse juba kaks aastat vahi all (samas Lefortovo vanglas, kus istus ka Eston Kohver) ning ähvardatakse 24 aastaks vangi mõista (mis oleks Venemaal omalaadne rekord riigireetmise eest!) puhtalt sellepärast, et ta on väga kõrgel tasemel proff.