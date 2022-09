Soome politseinikke süüdistatakse asüülitaotlejatelt jõuga pearättide maha rebimises

Kohtualustest kuus on toona jaoskonnas viibinud politseinikud ja turvatöötajad, kellele on esitatud süüdistus ametikohustuste rikkumises ja kahes kallaletungis. Seitsmes süüdistatu on inspektor, kes prokuratuuri väitel andis korralduse vajadusel naiste hidžaabid jõuga eemaldada. Talle paneb prokuratuur süüks samuti ametikohustuste rikkumist ja lisaks kahele kallaletungile õhutamist.