Afganistanis Heratis hukkus mošeeplahvatuses 18 inimest

Haavata sai vähemalt 21 inimest, ütles Herati kiirabikeskuse ametnik Mohammad Daud Mohammadi.

Sotsiaalmeediasse postitatud fotodel näidati, kuidas mošee territooriumil lebavad verised surnukehad.

Väljaanne Tolonews kirjutas kohalike allikatele viidates, et palvuse ajal kärgatanud plahvatuses sai surma Gazargah' mošee imaam Mujeeb Rahman Ansari.

Ansari oli Talibani meelne vaimulik, kes oli kuulus oma tuliste kõnede poolest.

Juulis ütles ta Kabulis toimunud usuüritusel, et nendel, kes viivad läbi ka kõige väiksema teo Afganistani talibite valitsuse vastu, tuleks pea maha raiuda. «Seda (Talibani) lippu pole kergelt heisatud, seega ei langetata seda kergelt,» ütles ta.

Vägivald on Afganistanis pärast Talibani võimuletulekut mullu üldiselt vähenenud, kuid viimasel kuul on riigis läbi viidud mitu pommirünnakut, mis on olnud suunatud vähemusrühmade vastu ning mille on omaks võtnud äärmusrühmitus Islamiriik (IS).

Imaami hukkumist kinnitas Talibani pressisekretär Zabihullah Mujahid.

«Riigi tugev ja julge usuõpetlane sai brutaalses rünnakus märtriks,» ütles ta Twitteris.

Rünnakut ei ole keegi veel omaks võtnud.

Kuu aja eest tapeti Kabulis islamivaimulik Rahimullah Haqqani, kes oli tuntud oma Islamiriigi vastu suunatud kõnede poolest. IS võttis vaimuliku elu nõudnud pommirünnaku omaks.

Islamivaimulik oli ka toetanud tüdrukute lubamist keskkooli, hoolimata võimude keelust enamikes Afganistani provintsides.

Sel aastal on rünnatud mitut Afganistani mošeed, mõne rünnaku on omaks võtnud IS. Vähemalt 21 inimest tapeti ja mitukümmend sai viga 17. augustil ühes Kabuli mošees.

IS on peamiselt sihikule võtnud usuvähemusi nagu šiiamoslemid, sufid ja sikhid, samuti on rünnatud Talibani.