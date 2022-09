USA teatas 1,1 miljardi dollari suurusest relvaabipaketist Taiwanile

USA välisministeeriumi heakskiidu saanud pakett sisaldab 665 miljonit dollarit eelhoiatusradarisüsteemi soetamiseks. See aitab Taiwanil avastada lähenevaid rakette.

Lisaks eraldatakse 355 miljonit dollarit kuni 60 Harpoon-raketi jaoks, mis on suutelised uputama laevu.

Välisministeeriumi kõneisik ütles, et pakett on «oluline Taiwani julgeoleku jaoks».

Välisministeerium rõhutas, et USA tunnustab endiselt ainult Pekingit. Hiina peab Taiwani oma lahutamatuks osaks ning on lubanud selle taasühendada, kasvõi sõjalist jõudu kasutades.

«Need kavandatud müügid on rutiinsed juhtumid toetamaks Taiwani jätkuvaid jõupingutusi kaasajastada oma relvajõude ja hoida usaldusväärset kaitsevõimekust,» ütles USA välisministeeriumi kõneisik.

Radarisüsteemi ja rakettide müük vajab veel kongressi heakskiitu. See on aga praktiliselt kindel, kuna Taiwanil on tugev parteideülene toetus.