NASA kuuraketi starti koguneb vaatama kuni 400 000 inimest

Start peaks aset leidma kell 14.17 (21.17 Eesti aja järgi). Vajaduse korral võidakse see edasi lükata kuni kaks tundi.

Kennedy kosmosekeskus on avalikkusele suletud, kuid inimesed võivad kohalikes randades viibides näha kõige võimsamat raketti, mida NASA on kunagi kosmosesse saatnud.

Artemis 1 katselennu esimene faas ehk lend ümber Kuu on osa ambitsioonikast kosmoseprogrammist eesmärgiga jõuda lõpuks välja Marsile.

Kosmosestardisüsteemi (Space Launch System) 98-meetri kõrgune rakett on seni võimsaim NASA ehitatud kanderakett, mis viib inimtühja meeskonnakapsli Kuu orbiidile poolsada aastat pärast NASA Apollo programmi, millega maandus Kuule 12 astronauti.

Orioni-nimelisse kapslisse kinnitatakse kolm mannekeeni, mille eesmärk on mõõta vibratsiooni, kiirendust ja kiirgust, mis on üks suuremaid ohte inimestele avakosmoses. Ainuüksi kapslisse on paigaldatud üle tuhande erineva anduri.