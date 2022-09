Gorbatšov saadetakse viimsele teekonnale Putinita

Kuna Venemaa on Ukraina sõja tõttu isolatsioonis, et ole matusetalitusele oodata ka välisriikide liidreid.

Gorbatšovi matusetseremoonia viiakse läbi Moskva ametiühingute maja sammassaalis, kus on peetud palju ärasaatmisi, ka Jossif Stalini oma 1953. aastal.

Putin on nimetanud Nõukogude Liidu kokkuvarisemist 20. sajandi suurimaks geopoliitiliseks katastroofiks ja pühendanud suure osa oma enam kui 20 võimuaastast Gorbatšovi muudatuste tagasikeeramisele.

Venemaal ei kuulutatud Gorbatšovi surma puhul välja riiklikku leinapäeva, nagu on olnud kombeks nii Nõukogude kui Vene liidrite surma puhul. Kremli teatel on tema matusetseremoonial on «riiklike matuste elemente» nagu auvahtkond.