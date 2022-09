Erdoğan: Türgi võib olla vahendaja ka Zaporižžja tuumajaama asjus

«President Erdoğan ütles, et Türgi võib etendada vahendaja rolli Zaporižžja tuumajaamas, nagu tehti ka viljaleppes,» teatas Türgi presidendipalee, viidates juulis sõlmitud ja koos ÜROga vahendatud leppele, millega taastati viljaeksport Ukraina Musta mere sadamatest.

Erdoğan hoiatas läinud kuul tuumakatastroofi eest, kui kohtus Lvivis Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga. «Oleme mures. Me ei taha teist Tšornobõli,» ütles ta toona.

Vene okupatsiooniväed hõivasid Euroopa suurima tuumajaama Zaporižžja peagi pärast invasiooni algust ja mure jaama ohutuse üle on sestsaati aina kasvanud.

Ukraina teatas eile, et andis löögi Vene relvajõudude baasile lähedalasuvas Enerhodari linnas ja hävitas kolm suurtükisüsteemi ning moonalao.

Zaporižžjasse suundus hiljuti Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) meeskond. Agentuuri juht Rafael Grossi ütles, et jaam on sõjategevuses kannatada saanud.

Türgil on soojad suhted nii Moskva kui Kiieviga. Riik on varustanud Ukrainat droonidega, kuid samas on keeldunud ühinemast Lääne sanktsioonidega Venemaa vastu.