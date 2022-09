Erdoğan hoiatas Kreekat õhuruumi rikkumise eest Egeuse mere kohal

Türgi on viimastel kuudel kurtnud Ateena väidetavate provokatsioonide üle, mis riigi sõnul õõnestavad rahupüüdlusi.

Kaks NATO liikmesriiki on mere- ja õhupiiri üle vaielnud juba pikalt ning see on viinud pea igapäevaste patrullmissioonideni Türgi ranniku lähedal asuvate Kreeka saarte ümbruses.