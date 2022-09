«Arvan, et on aeg lahkuda» ⟩ Tšetšeenia liider Kadõrov kaalub tagasiastumist

Kadõrov kõneles Telegramis postitatud videopöördumises, et juhib regiooni juba 15 aastat ning «näeb ka ise, et on liiga kauaks istuma jäänud».

«Meil, kaukaaslastel, on kõnekäänd: olgu külaline kui tahes austatud, kauaoodatud, kui ta sõidab õigeaegselt ära, on see veelgi meeldivam. Sellepärast leian, et ka minul on tulnud aeg (lahkuda). Kuni mind pole minema aetud,» ütles Kadõrov muiates.