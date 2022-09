Saksamaa tudengilinnas suri LGBTQ paraadil rünnaku ohvriks langenud trans-mees

Väidetavalt solvas üks noormees Christophers Street Day paraadil mitmeid naisi, kutsudes neid muu hulgas «lesbidest hooradeks» ja lähenes neile ähvardavalt. Asjasse sekkus 25-aastane trans-mees Malte C., kes astus naiste kaitseks nende ja mehe vahele ning palus mehel solvamine lõpetada.

Seejärel lõi mees teda mitu korda näkku. Malte C. kaotas teadvuse ja kukkus asfaldile. Pärast rünnakut ei reageerinud raskelt vigastatud Malte C. enam ning päästjad viisid ta haiglasse. Ta oli mitu päeva kunstlikus koomas ning eile hommikul teatasid politsei ja prokuratuur ühisavalduses, et Malte suri saadud vigastustesse.