Ukraina peaminister teeb visiidi Saksamaale, taotleb rohkem relvi

Kantsler Olaf Scholz on korudvalt lubanud Saksamaa tugevat toetust Venemaa kallaletungi vastu võitlevale Ukrainale.

«Saksamaa on teinud Ukraina relvadega toetamises tohutuid edusamme,» ütles Šmõgal enne visiiti Saksa meediale.

Peaminister lisas aga, et Kiiev ootab Berliinilt veel rohkem abi, seal hulgas moodsaid lahingtanke nagu Leopard 2.

Sotsiaaldemokraatidel on olnud ajalooliselt tihedad sidemed Venemaaga, sestap oli Saksamaa esialgu tõrges Ukrainale relvi andma ning pakkus Venemaa kallaletungi järel esialgu vaid 5000 kiivrit.

Nüüdseks on Scholzi koalitsioon, kuhu kuuluvad ka rohelised ja liberaalne FDP, teinud kannapöörde ning Ukrainale on saadetud haubitsaid, raketiheitjaid, õhutõrjerakette ja muid relvi.

Ootel on 500 miljoni euro suurune sõjalise abi pakett, mis sisaldab raskemaid relvi nagu õhutõrjesüsteemid IRIS-T, droonitõrjevarustus ja muud.

Humanitaartasandil on Saksamaa võtnud vastu miljonini ulatuva arvu Ukraina põgenikke ning Saksa koolides on õppetööd alustanud 155 000 Ukraina last.