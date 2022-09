IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Sihikindlus viib Hersonis võidule – venelased võivad ju punnitada, aga ühel hetkel saavad padrunid, kütus ja söök otsa

Ukraina peastaap küll ei avalda maastikul edasiliikumise tulemusi, kuid võib arvata, et päris staatiline see asi pole. Taas on pilti ilmunud Bayraktarid, millega on ukrainlased asunud hävitama vastase tehnikat. Ukraina õhuvägi oli päeva jooksul äärmiselt aktiivne ning saavutanud mitmeid väljapaistvaid tulemusi.