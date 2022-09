Scholz: Saksamaa elab talve üle

Saksamaa on juba andnud käiku kaks abipaketti kogusummas umbes 30 miljonit erot. Need on läinud Üks on läinud kütuseaktsiisi langetamisele ning ülipopulaarseks osutunud odavatele ühistranspordipiletitele juunis, juulis ja augustis.

Uues paketis on ette nähtud veel 1,5 miljaridt eurot ühistranspordi 9-eurose kuupileti projekti jätkamiseks, ehkki pileti hinda on kavas pisut tõsta. Projekti eeltingimuseks on see, et liidumaad teevad projekti jaoks vähemalt sama suure summa kättesaadavaks. Eesmärgiks on atraktiivse hinnaga pilet, mis jääb vahemikku 49-69 eurot kuus üleriigilise kohaliku transpordi pileti eest.