Itaalia paremäärmuslaste juht: Venemaa-sanktsioonid ei toimi

«Kas sanktsioonid toimivad? Ei. Täna on need, kellele sanktsioonid kehtestati, võitjad ja need, kes kehtestasid, põlvili,» kirjutas ta päev varem Twitteris.

«On ilmselge, et keegi Euroopas on teinud halva kalkukatsiooni. See strateegia tuleb ümber mõelda, et päästa Itaalia töökohad ja ettevõtted.»