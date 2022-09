London: laupäeval ületas La Manche'i ligi tuhat migranti

22. augustil ületas väina 1295 migranti, mis on ühe päeva rekord.

Migrantide saabumine on tõsine poliitiline peavalu Briti valitsuse jaoks, mis lubas karmimat piirikontrolli pärast riigi lahkumist Euroopa Liidust.

Pinged on kasvanud Londoni ja Pariisi vahel. Briti valitsus süüdistab Prantsusmaad, et see ei tee piisavalt tööd kanaliületuste takistamiseks.